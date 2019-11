Califérax - Marblegen

Nos héros se voient opposés aux Druides... qui utilisent des billes végétales, possédant le pouvoir terrible des fleurs et des plantes ! Tentés par la facilité, les Météores cherchent une bille miracle qui pourrait leur assurer la victoire. Zuméo leur parle alors de Califérax, la bille sauterelle ravageuse de récoltes, qu’un contact à lui pourrait leur prêter… Mais cela ne sera pas gratuit ! Il s’avère que Califérax n’existe pas et que Zuméo leur joue un tour… qui se transformera en leçon de vie et séance d'entraînement ! !