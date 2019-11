Cosmo perd la boule - Marblegen

Cosmo utilise par imprudence Léthé, une bille qui lui fait perdre la mémoire, et que Zuméo avait voulu utiliser pour oublier la honte d’avoir perdu Mercure. Il doit retrouver ses souvenirs avant leur match contre les Bombeks… et surtout avant la tombée de la nuit, sinon, son amnésie deviendra définitive !! Mais Bishop découvre l’amnésie de Cosmo et King y voit l'occasion de faire un "coup de maître". Pendant que Zuméo, Gaïa et Luna cherchent un antidote, Aïssa et Sam vont tirer Cosmo des griffes de King….