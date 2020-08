Entre chien et loup - Marblegen

Les Météores sont confrontés aux Loups-Garous et à leur terrifiante bille LYCAN et en plus, ils vont jouer un soir de pleine Lune : les énergies des Marblegens sont telles que, au cours d’une Battle Royale, l’affrontement entre les Rémus et Lycan crée une explosion qui endommage l’arène. Le match est arrêté prématurément, et Luna emporte Rémus dans son atelier pour la réparer. Mais un chien errant, recueilli par Cosmo, boulotte Rémus en même temps qu’un sandwich qui trainait dans l’atelier. Les énergies magiques de la bille imprègnent alors le corps du chien… qui devient l’incarnation vivante de Rémus ! Rémus/le chien s’enfuit et part à la recherche des Loups Garous pour “terminer” le match. Cosmo et les Météores doivent le retrouver avant qu’il ne fasse plus de dégâts… et que les Agents des Marblegames découvrent qu’un esprit des MarbleGames s’est incarné !