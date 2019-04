Une mystérieuse équipe composée uniquement d’un redoutable sniper-alchimiste masqué - l'Unique - défie les Météores. Au même moment, Cosmo crushe sur Léa, qui s'intéresse de près à leur entraînement… Sam enquête pour en savoir plus sur l'Unique, et découvre que Léa et le sniper masqué sont une seule et même personne ! Cosmo a été trahi et le vit très mal… mais il y a un match à jouer et à gagner !