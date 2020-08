La journée Marathon - Marblegen

Durant un match contre les Météores, les Ombres jouent CHRONOS, une Marblegen qui fait un reboot du temps s'ils perdent la partie. Aïssa ayant activé les pouvoirs de protection de Romulus, elle garde la conscience du temps passé et découvre qu'elle a remonté le temps… et va revivre plusieurs fois la même journée : il se trouve que c'est celle de son anniversaire, qui tourne hélas toujours en catastrophe ! Piégée dans un timeline cauchemardesque où elle en prend plein la figure, elle va ne compter que sur elle-même pour vaincre à la fois Chronos et les Ombres, et découvrir comment sortir de cette boucle temporelle sans perdre la partie… et en transformant sa journée d'anniversaire maudite en journée parfaite !