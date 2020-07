La Naissance des Météores - Partie 1 - Marblegen

Dans un monde où le jeu de billes est devenu l'un des sports les plus populaires, les tournois de Marblegens, billes magiques aux pouvoirs extraordinaires, font fureur. Aïssa, Cosmo, Luna et Sam, décident de participer aux MARBLEGAMES d'Olympia, l'un des plus grands tournois de la planète !