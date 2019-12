La Poule aux Yeux d'Or - Marblegen

Le match des Météores contre les Tsarévitchs est interrompu, suite à un malaise de l’Alchimiste Baba (100 ans !). La suite du match est reportée, et Baba va se reposer chez elle. Mais sa poule de compagnie, Zorya, vient soudain trouver Sam à l’Observatoire, en panique, et les Météores découvrent que les Tsarévitchs ont été cambriolés : malgré les puissants rituels de protection de Baba, Gamaïoun, la puissante bille des Tsarévitchs qui prédit l’avenir, a été volée ! Et tout incrimine King… Les Météores partent récupérer Gamaïoun, accompagnés de la gallinacée qui semble étrangement vouloir communiquer avec Sam...