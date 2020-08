L'antre des Mirages - Marblegen

Les Mirages ont apparemment mis la main sur une puissante Marblegen créature - Charybde - qui entraîne toutes les billes créatures adverses hors de leurs trajectoires et les engloutit. Panique chez les Météores devant les pouvoirs d'une telle bille... Le match à venir semble d'autant plus mal engagé que Cosmo, en faisant le clown avec le matos d'Alchimie de Luna, se frotte les yeux avec les mains couvertes d'une poudre étrange qui va lui causer de gros problèmes de vue ! Luna et Sam enquêtent et découvrent finalement que les Mirages les ont trompés : Charybde n'est qu’une bille-hypnotique maquillée dotée d’un puissant pouvoir de suggestion. Pour la vaincre, les problèmes de vue de Cosmo arrivent à point nommé...