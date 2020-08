Le retour de Bombi - Marblegen

Bombi a retrouvé la trace de Cosmo et Sam : il vole l’astro-set des Gémeaux et exige que Cosmo et Sam reviennent pour reprendre les matchs clandestins qui l’ont rendu riche par le passé. Cosmo accepte : il faut absolument qu’ils récupèrent Rémus et Romulus ! Et il a un plan, qui inclut Luna et La Tribu, leurs adversaires du moment… mais qui nécessite surtout qu'ils se jettent dans la gueule du loup ! Aïssa, frustrée et trop by-the-book pour approuver une telle folie, trouve son plan trop risqué et s’en mêle… Tous nos protagonistes agissent finalement de concert pour donner une bonne leçon au terrifiant Bombi !