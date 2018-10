Les MARBLEGAMES sont le plus grand tournoi de MARBLEGENS au monde mais ils sont loin d'être ouverts à tout le monde ! Pour y participer il faut réunir deux conditions : - Posséder un jeu complet de MARBLEGEN (soit 6 billes minimum). - Être parrainé par une authentique FACTORY et son alchimiste officiel. Les TEAM sont ensuite composés de 2 SNIPERS et, au minimum, d'un ALCHIMISTE. Les BATTLES se déroulent dans les ARENAS homologuées par la Fédération officielle de MARBLEGENS – c’est à dire le Grand Conseil des Sages.