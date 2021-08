Marblegen - A la recherche de l'Athanor

En voulant créer Mesarthim pour finaliser l’Astroset du Bélier, Luna oublie de surveiller la température de la Marblemachine, qui implose. Sans Marblemachine, le tournoi est fini : il faut trouver une pièce de rechange (l’Athanor, pièce centrale ! Mais King, qui a eu vent de l'incident, envoie ses sbires faire la razzia sur tous les Athanors du Marché. Seul un bien étrange marchand semble posséder un Athanor neuf : il propose à Luna de le lui céder si et seulement si elle accepte de lui rapporter le buste du Dieu Hermès, qui va être exposé dans l’Opéra de King. Luna doit absolument trouver un Athanor, et elle n'aime pas l'ide que King garde une statue qui détiendrait des pouvoirs sur les Marble Origines : elle n'a donc pas le choix et se lance dans un casse de l'Opéra…