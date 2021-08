Marblegen - Le monde de Phobos

Aïssa, Cosmo et les Snipers des Olympiens tentent de mettre la main sur Phobos, une bille terrifiante… mais la Créature les emmène dans un monde alternatif afin de les confronter à leurs plus grandes peurs. Et dans ce monde, King a remporté Mercure et contrôle Olympia !! Les 4 Snipers vivent alors leurs pires cauchemars qui arrivent en cascade jusqu’à ce que Phobos sélectionne, parmi eux, le Sniper parfait : un Sniper sans peur !!