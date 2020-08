Marblegen - Renaissance

La Marblegen Romulus a été détruite ! C’est une tragédie ! Mais il y a peut-être un espoir pour la reconstruire… Zuméo guide Cosmo et Aïssa dans les niveaux secrets de l’Observatoire à la recherche de l’ingrédient ultime qui a permis de créer les deux Marblegen jumelles il y a des centaines d’années… un fragment de Météorite ! Mais la Météorite est très bien protégée et le trio doit livrer un match contre les fantômes des plus puissants snipers passés des Météores afin de gagner le droit de la ramener à Luna pour qu’elle reconstruise Romulus ! Tout cela ne serait pas si compliqué si Kali et Bishop ne s’étaient pas donnés pour mission d’empêcher les Météores de réparer leur Marblegen fétiche...