Les Marblegens

On distingue trois type de Marblegen : Les billes évènement : Ces billes magiques sont porteuses d’un pouvoir (glace, feu ou foudre), qui produira toujours le même effet. Leur maîtrise ne réside que dans la connaissance et l’habileté du sniper. Contrairement aux billes créature, elles ne demandent pas à être apprivoisées. Leur pouvoir se déclenche automatiquement, pendant sa course ou au moment où elle entre en contact avec la bille adverse. Les billes créatures : Particulièrement puissantes, elles sont « habitées » par des esprits, les CREATURES, capables d'influencer leurs trajectoires, leurs densités, leurs matières… Le sniper doit créer un lien avec elles pour pouvoir utiliser ensuite leurs pouvoirs par une invocation. Quand deux billes créatures s’affrontent, ce combat est matérialisé visuellement par une apparition des deux esprits et un combat réel. Et les Marble Origines : Ces billes auraient le pouvoir de contrôler les éléments de la nature et celui qui les réunira aura le pouvoir de contrôler le monde…