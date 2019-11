Possessions - Marblegen

Les Météores voient un de leur match arbitré par Jack Snake, un nouvel arbitre, qui provoque leur défaite par des décisions injustes ! Mais où est donc passé Harry Cup ? Pourquoi n’officie-t-il plus dans le Tournoi ?! Sam va enquêter et découvrir que Snake, pour devenir arbitre principal du tournoi, a piégé Harry Cup : il lui a volé sa voix grâce à un rituel VAUDOU !! Sauf que les Météores, trop curieux, vont se retrouver eux aussi victimes d’un mauvais sort vaudou… leur match contre les Orfèvres - l’équipe la plus naze du tournoi - n’est pas gagné !