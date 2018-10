Avant-première : La naissance des Météores - Partie 1

Cosmo, Sam, et Luna, sont des méga fans d'un jeu de billes magiques : les Marblegens. Ils rencontrent Aïssa, incollable sur les règles et fine stratège. Les jeunes amis découvrent que cette année, le gagnant du Tournoi de Marblegens remportera la mythique Marble Origine Mercure ! Trop cool ! Mais Marcellus King, PDG de la King Corporation à la réputation sulfureuse, est bien décidé à mettre la main sur la puissante Mercure avec son équipe personnelle : les Monarks ! Or, Cosmo, Aïssa, Sam et Luna découvrent que, pour gagner, King dispose d'une arme secrète : les Marbletechs, de redoutables billes high-techs...