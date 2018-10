Avant-première : La naissance des Météores - Partie 2

Cosmo, Aïssa, Sam et Luna décident d'empêcher Marcellus King de mettre la main sur la Marble Origine : ils créent l'équipe des Météores et tentent de s'inscrire au tournoi. Mais pour cela, il leur faut des billes, et pas n'importe lesquelles : de vraies Marblegens ! Luna croit savoir où en trouver : au risque de dévoiler un étonnant secret de famille, elle les emmène en catimini explorer l'Observatoire abandonné d'Olympia. Mais l'endroit est dangereux...