Quetzacoatl le Dévoreur - Marblegen

Dans sa collection de Marblegens, King dispose de QUETZALCOATL (l’un des dieux ultimes des Mayas, capable de capturer l’âme des Esprits/Créatures dans son antre !). Afin de porter un coup fatal aux météores, Kali vole cette bille antique, qu’elle active lors de la battle. Le dieu se déchaîne... et kidnappe Romulus pour l’emmener dans le monde des ÉTHERS avec… Cosmo et Kali ! King et Zuméo vont devoir collaborer afin de sauver Kali et Cosmo, obligés également de se serrer les coudes...