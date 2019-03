Un vendeur de vêtements de sports veut faire de Cosmo son égérie. Cosmo s’emballe, séduit par les paillettes et la promesse de célébrité, se coupe de Rémus (qui lui fait la tronche parce que le jeune Sniper veut l’utiliser pour le tournage d’une bête publicité), néglige l'entraînement, engueule ses amis, et se fourre globalement dans un nid de guêpe qui risque de l'empêcher d'arriver à temps au match, et auquel Marcellus King n'est évidemment pas étranger…