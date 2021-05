Marie Besnard, l'empoisonneuse

Séries & Fictions

En 1947, à Loudun, le couple bourgeois Besnard fêtent, avec quelques amis, leurs dix-huit ans de mariage. Lors de cette célébration, Marie, l'épouse, surprend des gestes déplacés entre son mari Léon, et Louise, sa meilleure amie. Quelques jours plus tard, Léon tombe subitement malade et meurt. Avant son dernier souffle il confie à Louise qu'il est persuadé que son épouse l'a empoisonné par son épouse. Criminelle passionnelle ou tueuse en série adepte de l'arsenic ? La France va s'enflammer pour ce fait divers qui n'a pas encore dévoilé tous ses mystères.