Marie-Francine

A 50 ans, Marie-Francine est condamnée à la triple peine : abandonnée par son mari qui l'a quittée pour une femme plus jeune et renvoyée de son travail, elle doit retourner vivre chez ses parents ! Ceux-ci l'encouragent à se lancer dans la vente de cigarettes électroniques. Marie-Francine crée donc une petite boutique et rencontre à cette occasion Miguel, un cuisinier qui est exactement dans la même situation qu'elle...