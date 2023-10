Marie-Nicole Lemieux et l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo

Culture • Comédie musicale

Accompagnée de l'Orchestre Philarmonique de Monaco, Marie-Nicole Lemieux a donné ce concert le 17 juillet 2022, capté dans la Cour d'Honneur du Palais Princier. Au programme : Mélodies Persanes, opus 26 et La Muse et le Poète, opus 132, de de Camille Saint-Saëns et La Nef Triomphale, de Jules Massenet.