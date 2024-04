Mariée à un pervers narcissique

Tout sourit à Katherine Sloane. Mariée depuis bientôt un an à Richard, un psychiatre séduisant et attentionné, elle va prendre la direction administrative de la ville de Fairmont où elle a passé toute sa jeunesse avant de se présenter comme maire. Pourtant, le retour dans sa ville natale ne se passe pas comme prévu. Dès le premier jour de leur emménagement, Katherine reçoit l’appel d’une femme, Sue Taylor, qui prétend être enceinte de son mari. Le lendemain, Sue Taylor est retrouvée morte chez elle alors que justement Richard n’est pas rentré de la nuit et Katherine le soupçonne d’avoir aussi une relation avec leur voisine. Elle demande à son ex-petit ami, qui travaille au sein de la police, de suivre son mari...