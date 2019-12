Mariés dans l'année - Episode 3

Présenté par Anaïs Grangerac accompagnée des experts Julie Drouin (wedding planner), Philippe Perisse (styliste créateur) et Djordje Varda (designer floral) Mariés dans l'année est un programme testimonial où des couples et leur famille, engagés dans la préparation d’un mariage imminent, viennent rencontrer des experts qui vont les aider à sublimer leur jour J. A chaque épisode, 2 couples et leur famille ou proches viennent à tour de rôle solliciter l’aide de nos experts. Chacun d’eux rencontre un problème majeur dans la préparation du jour J. A travers leurs histoires, nous assistons à des moments riches en émotions (déclarations, retrouvailles, surprises…) Nous retrouverons les mariés le jour J pour assister aux noces et vivre l’émotion de la cérémonie au plus près des époux et de leur famille. Face aux problématiques humaines, matérielles, artistiques… nos experts, tels de véritables anges gardiens, vont proposer des solutions sur mesure aux futurs mariés et à leur entourage.