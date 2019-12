NOUVEAUTÉ - Mariés dans l'année présenté par Anaïs Grangerac

Des couples et leur famille, engagés dans la préparation d’un mariage imminent, viennent rencontrer des experts qui vont les aider à sublimer leur jour J. Ils pourront compter sur la wedding planner Julie Drouin, le styliste créateur Philippe Perisse et le designer floral Djordje Varda pour faire de leur mariage le plus beau jour de leurs vies. Chacun des couples rencontre un problème majeur dans la préparation du jour J. Face aux problématiques humaines, matérielles, artistiques… nos experts, tels de véritables anges gardiens, vont proposer des solutions sur mesure aux futurs mariés et à leur entourage. Retrouvez "Mariés dans l'année" du lundi 16 au vendredi 20 décembre 2019 à 17h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.