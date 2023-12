Marseille

Paolo, depuis 25 ans au Canada, se voit contraint de retourner dans sa ville d'origine : Marseille, qu'il avait pourtant fui à la suite d'un drame. En effet, son frère, Joseph, lui apprend que son père est gravement malade et qu'il le réclame à son chevet. Bon gré mal gré, Paolo quitte le calme et l'harmonie de la vie qu'il a construite au Canada pour retrouver les tumultes de la cité phocéenne, sa famille et peut-être l'amour ?