Marsupilami Houba! Houba! Hop!

Jeunesse

Hector, un jeune garçon en quête d'aventure, est parti, passer un an dans la jungle avec sa tante Diane, afin d'étudier la faune et la flore. Dans cette jungle Palombienne, il devient le meilleur copain du légendaire Marsupilami et de sa famille. Hector se découvre une nouvelle famille amusante et excitante, mi humaine mi Marsu.