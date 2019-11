Mask Singer - Comédiens, chanteurs, sportifs, politiques... Les premiers indices sur le casting de célébrités

Le phénomène mondial "Mask Singer" débarque dès le vendredi 8 novembre sur TF1.

Après son triomphe dans toute l’Asie, en Allemagne, au Mexique et aux Etats-Unis où il a réalisé le meilleur lancement sur la Fox depuis 7 ans, le phénomène MASK SINGER arrive sur TF1. La France entière s’apprête à mener l’enquête aux côtés de Camille Combal pour découvrir Quelles célébrités se cachent derrière les masques ?



Ce nouveau grand divertissement familial produit par Hervé Hubert met en compétition 12 célébrités masquées sous des costumes spectaculaires (Paon, Abeille, Panthère, Aigle, Lion, Licorne, Cupcake, Monstre… ) dont l’identité est dissimulée aux autres concurrents, aux enquêteurs et au public.

Arriveront-ils à démasquer les 12 célébrités ?

Le principe est simple : Avant chaque performance, des indices sont dévoilés dans un film et après chaque performance, les enquêteurs questionnent la célébrité qui vient de chanter pour tenter de deviner son identité ! La voix de la personnalité n’est pas modifiée lorsqu’elle chante mais elle l’est quand elle répond aux questions des enquêteurs, pour ne pas la reconnaître !



Le public et les enquêteurs votent après les performances. La célébrité qui a le moins bien performé est éliminée en fin d’émission et doit alors révéler son identité. Les autres célébrités gardent leurs identités secrètes et reviennent chanter la semaine suivante. Les enquêtes promettent d’être hautes en couleur avec nos détectives quatre étoiles : Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry. Nos 4 enquêteurs vont tout faire pour découvrir qui se cache derrière le masque.

Secrets de casting

De précieux indices viennent d'être dévoilés à quelques heures de la première de ce grand show très attendu... Au casting : 12 célébrités (comédiens, animateurs, sportifs, journalistes, chanteurs, humoristes, politiques…) s’affrontent en chantant des tubes connus de tous. Ensemble, ils forment un palmarès exceptionnel : Des millions de spectateurs au cinéma, plus de 100 millions de disques vendus, plus de 1 milliard de téléspectateurs, 50 médailles internationales, des nominations aux César, aux Victoires de la musique, Molières ou encore Oscars... Saurez-vous deviner qui se cache derrière le masque avant les enquêteurs ?

Mask Singer - Tous les vendredis à 21h05 sur TF1