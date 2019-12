Mask Singer - Natasha St Pier [Cupcake] : "C’était très dur de garder ce secret "

Elle a incarné avec brio Cupacke pendant plusieurs semaines, Natasha St Pier revient sur incroyable aventure dans "Mask Singer".

Qu’est-ce qui vous a convaincu de participer à l’émission ?

J’avais envie de m’amuser et de vivre une nouvelle aventure amusante. J’ai aimé ce côté où je pouvais jouer la comédie, le mystère autour des personnalités et pouvoir chanter sur scène aussi évidemment. J’ai adoré mon costume de Cupcake et de le faire vivre.



Qu’est-ce qui a été le plus difficile dans l’aventure ?

C’était très dur de garder ce secret durant plusieurs mois et surtout auprès de mon amie Anggun. J’étais très anxieuse à l’idée qu’elle me démasque rapidement et puis finalement, quand elle a évoqué mon nom, j’ai tout de suite cherché à les mener sur des fausses pistes en répondant vaguement aux questions. J’ai vraiment tenté de lui mettre le doute et ça a presque marché.



Comment vos proches ont réagi en vous découvrant dans Mask Singer ?

Très vite, ils m’ont soupçonné. Ce qui est drôle, c’est qu’ il y a quelques jours, j’ai été invité chez des amis à dîner. Lorsqu’ils ont dit à leurs enfants, il y a Natasha qui vient, ils ont répondu : “Cupcake, tu veux dire ?”. J’ai regardé le replay de la révélation avec mon fils et lui m’a surtout posé beaucoup de questions sur le costume. Il était très curieux !



Est-ce que vous aussi vous avez mené l’enquête sur vos amis masqués ?

Bien sûr, j’ai essayé de mener l’enquête tout au long de l’émission. Il faut savoir qu’en tournage, tout est très secret donc j’ai joué le jeu comme les téléspectateurs. J’ai très envie de découvrir qui se cache derrière les masques des finalistes. Mon petit chouchou, c’est Paon parce que c’est probablement mon costume préféré. J’aimerais beaucoup que ce soit Pierre Palmade derrière le masque.



Qu’est-ce que vous avez envie de retenir de cette expérience ?

Le plaisir que j’ai eu à le faire et qu’il a procuré aux téléspectateurs qui ont aimé jouer le jeu. Cupcake va beaucoup me manquer !

Mask Singer, la finale - Vendredi 13 décembre 21h05 sur TF1