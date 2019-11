Mask Singer - Qui a été éliminé ? Découvrez qui se cache derrière Abeille et Dino

Dans "Mask Singer" ce vendredi 29 novembre sur TF1, Abeille et Dino ont été éliminés.

Voilà déjà quatre semaines que le jeu le plus incroyable jamais vu à la télévision a débarqué sur TF1. Chaque vendredi soir, Mask Singer transforme les téléspectateurs en véritables enquêteurs qui scrutent le moindre indice pour tenter de démasquer les célébrités qui se cachent derrière les masques. Une mission de la plus haute importance qui a aussi été confiée à quatre enquêteurs experts : Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams. Les semaines précédentes : Marie-José Pérec, Sheila, Lio et Smaïn ont été découverts. Ce vendredi encore, ils ont tenté de démasquer les célébrités. Y-sont-ils parvenus ? Qui s’est illustré ? Qui s’est retrouvé en ballottage ? Retour sur les temps forts de la soirée.

Au revoir Abeille et Dino

C’est Panda qui a ouvert le bal avec l’exigeante chanson d’Hozier, “Take me to church”. Un pari risqué mais gagnant puisqu’il a été préféré à Abeille. Cette dernière s’est retrouvée en ballottage face à Paon et a finalement été éliminée de l’aventure Mask Singer. Les derniers pronostics des enquêteurs à son sujet ? Joyce Jonathan à l'unanimité. Il est temps pour Abeille de révéler aux téléspectateurs, son vrai visage… BONJOUR JOYCE JONATHAN !



Après la révélation d’Abeille, retour à la compétition. Aigle affronte Licorne mais cette dernière et sa reprise du mythique tube de Queen “Don’t stop me now” a littéralement bluffé les enquêteurs. Aigle se retrouve donc en ballottage face à Dino. Dino qui a été battu à plates coutures par Lion et son interprétation de “Pas de boogie woogie” d’Eddy Mitchell. Qui de Dino ou Aigle va devoir se révéler ? Le public et les enquêteurs ont tranché. Il s’agit de Dino ! Les derniers pronostics des enquêteurs à son sujet ? Raphael Mezrahi, Patrick Sébastien, André Manoukian et Ary Abittan. Ont-ils raison ou ont-ils tort ? C’est l’heure de la révélation. DINO EST YVES LECOQ.

Les aviez-vous reconnu ?

Les autres célébrités encore en lice gardent leurs identités secrètes et reviennent chanter la semaine prochaine. Alors à vendredi prochain, même heure sur TF1, pour reprendre l’enquête de plus belle ! A votre avis, quelles célébrités se cachent derrière les masques ?

