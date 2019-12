Mask Singer - Qui a été éliminé ? Découvrez qui se cachent derrière Lion et Cupcake

Dans "Mask Singer" ce vendredi 6 décembre sur TF1, Lion et Cupcake ont été éliminés.

Vendredi après vendredi, ils vous épatent par leur charisme masqué, leur aisance sur scène et leur voix étonnante. Ce soir encore dans Mask Singer, les célébrités encore en course vont donner le meilleur d’eux-mêmes dans le jeu le plus incroyable jamais vu à la télévision. Et c’est à vous téléspectateurs, que revient la lourde tâche d’enquêter sur la véritable identité des célébrités masquées. Une mission de la plus haute importance qui a aussi été confiée à quatre enquêteurs experts : Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams. Les semaines précédentes : Marie-José Pérec, Sheila, Lio, Smaïn, Joyce Jonathan et Yves Lecoq ont été découverts. Ce vendredi encore, ils ont tenté de démasquer les célébrités. Y-sont-ils parvenus ? Qui s’est illustré ? Qui s’est retrouvé en ballottage ? Retour sur les temps forts de la soirée.

Ce vendredi 6 décembre, pas de ballottage. Chacune des célébrités a d’abord présenté une chanson. Panda a performé sur “Single Ladies”, Paon “Tainted Love", Lion “ Bella Ciao", Licorne “Si Maman si", Aigle "Seven Nation Army" et Cupcake “Stay With Me". Et c’est finalement Lion qui n’a pas suffisamment convaincu les enquêteurs et le public. Ce soir, Lion a performé sur “ Bella Ciao ” mais il faut croire que les autres ont été meilleurs que lui. Il est temps pour Lion de révéler aux téléspectateurs, son vrai visage… Les derniers pronostics des enquêteurs à son sujet ? David Douillet ou Sébastien Chabal. Ont-ils raison ? Ont-ils tort ? C’est l’heure de la révélation… BONJOUR DAVID DOUILLET ! "C'était magnifique à faire," se réjouit l'ancien Ministre des sports, double champion olympique, quatre fois champion du monde de judo,

Pour la deuxième partie de soirée, les célébrités masquées encore en course ont de nouveau performer. Des prestations de haut niveau qui ont une fois de plus, bluffé les enquêteurs. Mais il y en a un qui s’est un peu moins illustré que les autres et il s’agit de Cupcake. Malgré ses deux performances sur “Stay with me” et “Call me maybe”, il est temps pour lui de révéler aux téléspectateurs, son vrai visage… Les derniers pronostics des enquêteurs à son sujet ? Natasha St Pier et Coeur de Pirate . Ont-ils deviné qui se cache derrière Cupcake ? La réponse est oui. Bonjour Natasha-St Pier.

Les aviez-vous reconnu ?

Les autres célébrités encore en lice gardent leurs identités secrètes et reviennent chanter la semaine prochaine pour la grande finale de Mask Singer. Alors à vendredi prochain, même heure sur TF1, pour reprendre l’enquête de plus belle ! A votre avis, quelles célébrités se cachent derrière les masques ?

