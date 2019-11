Mask Singer - Qui a été éliminé ? Découvrez qui se cache derrière Monstre et Hippocampe

Dans "Mask Singer" ce vendredi 22 novembre sur TF1, Hippocampe et Monstre ont été éliminés.

Ce soir, les 10 célibataires en compétition vont de nouveau performer mais cette fois, ils n’auront qu’une chanson pour séduire les enquêteurs, Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams, et le public en plateau. Mais qui se cache derrière ces masques ? C’est toujours la grande question que vont tenter de répondre ce vendredi encore. Les semaines précédentes vous avez découvert Panthère, interprétée par Marie-José Pérec, et Ecureuil, interprété par Sheila.

Qui est Hippocampe ?

Ce vendredi 22 novembre sur TF1, ce sont deux stars ont été démasquées. Après une collégiale sur un tube de Bruno Mars, c’est Cupcake et Lion qui ont ouvert le bal suivis par Aigle et Hippocampe. Lion et Hippocampe se sont retrouvés en ballotage. Les enquêteurs et le public ont choisi de laisser encore une chance à Lion. C’est donc Hippocampe qui quitte l’aventure Mask Singer malgré une belle performance sur "Lady Marmelade" de LaBelle. L’heure est venue de découvrir qui se cache derrière le masque ? Les derniers pronostics de Kev Adams, Alessandra, Anggun et Jarry : Lio, Louise Bourgoin, Alizée et Michèle Laroque. Qui a raison ? Qui a tort ? C’est l’heure de la révélation. Hippocampe est… LIO. Jarry avait été le premier à évoquer la bonne réponse.

Qui est Monstre ?

Monstre est la deuxième personnalité à ne pas avoir suffisamment convaincu le public et les enquêteurs ce soir, malgré une belle prestation sur "Je joue de la musique" de Calogero. Les pronostics de Jarry, Kev, Alessandra et Anggun ? Jérôme Commandeur, Manu Payet, Gilles Lellouche ou encore Alban Ivanov. Ont-ils raison ? Il est temps pour Monstre de révéler sa véritable identité... Monstre est SMAÏN ! Les enquêteurs étaient complètement à côté de la plaque et vous, l'aviez-vu deviné ?

