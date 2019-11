Qui est Panthère de Mask Singer ?

Pour cette première soirée exceptionnelle de Mask Singer, Panthère chante “Papaoutai” de Stromae.

C’est le jeu le plus incroyable jamais vu à la télévision : Mask Singer débarque sur TF1 pour un show qui s’annonce d’ores et déjà exceptionnel. Camille Combal aux commandes et quatre enquêteurs de choc pour démasquer les 12 célébrités masquées : Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry. Pour les aider dans leur mission, de drôles d’indices ont été semés dans le portrait de la célébrité qui s’apprête à performer sur scène.

Le principe est simple : Avant chaque performance, des indices sont donc dévoilés dans un film et après chaque performance, les enquêteurs questionnent la célébrité qui vient de chanter pour tenter de deviner son identité ! La voix de la personnalité n’est pas modifiée lorsqu’elle chante mais elle l’est quand elle répond aux questions des enquêteurs, pour ne pas la reconnaître !

Qui se cache derrière le masque de Panthère ?

Panthère entre en scène. "La panthère est grande," remarque Alessandra Sublet. Il est temps de découvrir le portrait indices. Panthère se dit "solitaire, discrète mais très déterminée". Elle est "une des femmes les plus puissantes du monde". "On me connait dans le monde entier (...) on m'a comparé à Michelle Obama," raconte Panthère.

Ce vendredi 8 novembre, Panthère chante “Papaoutai” de Stromae. "C'est très sexy et mimi comme prestation," commente Alessandra Sublet qui pense la connaître. Jarry mise sur Adriana Karambeu ou Julie Gayet. Kev Adams vote Carla Bruni. Panthère était en duel face à Licorne qui chantait “Crazy in love” de Beyoncé. N’ayant pas suffisamment convaincu les enquêteurs et le public, Panthère se retrouve en ballottage. L’occasion d’offrir, aux téléspectateurs, une seconde performance sur “Balance ton quoi” d’Angèle.

Malheureusement pour Panthère, l’aventure Mask Singer s’arrête ici. Il est temps pour elle de révéler au monde son vrai visage… Qui se cache derrière le masque de Panthère ? La réponse est …. Marie-José Perec ! L’aviez-vous reconnu ?

