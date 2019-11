REPLAY - Qui est Cupcake de Mask Singer ?

Ce vendredi 15 novembre dans “Mask Singer” sur TF1, Cupcake chante “Quelqu’un m’a dit” de Carla Bruni.

C’est le jeu le plus incroyable jamais vu à la télévision : Mask Singer débarque sur TF1 pour un show qui s’annonce d’ores et déjà exceptionnel. Camille Combal aux commandes et quatre enquêteurs de choc pour démasquer les 12 célébrités masquées : Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry. Pour les aider dans leur mission, de drôles d’indices ont été semés dans le portrait de la célébrité qui s’apprête à performer sur scène.

Le principe est simple : Avant chaque performance, des indices sont donc dévoilés dans un film et après chaque performance, les enquêteurs questionnent la célébrité qui vient de chanter pour tenter de deviner son identité ! La voix de la personnalité n’est pas modifiée lorsqu’elle chante mais elle l’est quand elle répond aux questions des enquêteurs, pour ne pas la reconnaître !

Qui se cache derrière le masque de Cupcake ?

Cupcake entre en scène. Il est temps de découvrir le portrait indices. "Pleine de douceur, réconfortante mais aussi flamboyante. Depuis toute petite, j'ai besoin de me dépasser," confie Cupcake. On découvre la Corse, le sport, la plongée et un décor asiatique... "Les réveils ne sont jamais difficiles avec moi".

Ce vendredi 15 novembre, Cupcake chante “Quelqu’un m’a dit” de Carla Bruni. "Une super performance" pour Kev Adams qui mise tout sur Jenifer. "C'était très mignon. Il y avait beaucoup de tendresse. On avait envie de la manger," ajoute Jarry qui pense à Laure Manaudou. Pour Anggun, c'est Surya Bonaly.

Cupcake était en duel face à Dino qui chantait “Cette année-là” de Claude François. N’ayant pas suffisamment convaincu les enquêteurs et le public, Cupcake se retrouve en ballottage. L’occasion d’offrir, aux téléspectateurs, une seconde performance sur “California dreamin’” de The Mamas & The Papas. Un pari gagnant puisque Cupcake a été sauvé par les enquêteurs et le public. Il continue l’aventure. Le mystère autour de son identité reste donc entier. A votre avis, qui se cache derrière le masque de Cupcake ? Voici les derniers pronostics des enquêteurs : Julie Zenatti, Natasha St Pier, Véronique Dicaire.

Mask Singer - Tous les Vendredis à 21h05 sur TF1 et en Replay sur MYTF1