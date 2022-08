Les danseurs KingChefs and DragQueens dans Mask Singer sur TF1 ! Retrouvez toutes leurs infos.

Ce Mardi 23 août, Les KingChefs and DragQueens ont participé à la prestation du DALMATIEN.

Retrouvez les reines de KingChefs and DragQueens (dont Paloma, La Grande Dame, Cookie Kunty, Sublyme, Nomai, Norma Bell…) dans le spectacle « Put A Drag On Your Way » au cabaret La Nouvelle Ève (Paris 9), mardi 8 novembre, mardi 6 décembre et dimanche 18 décembre 2022.

Spectacle seul ou avec dîner. Infos, tarifs et réservations sur www.kingchefs-and-dragqueens.com ou au 06 33 34 92 00 (prix d’un appel local).

D’autres dates à venir au Café Beaubourg, alors suivez-nous sur instagram @kingchefsanddragqueens.