RÉVÉLATION - Qui a été éliminé ? Découvrez la célébrité qui se cache derrière Ecureuil (Replay)

Découvrez quelle célébrité a été éliminée à l’issue de la deuxième soirée de “Mask Singer” ce vendredi 15 novembre 2019 sur TF1.

C’est le jeu le plus incroyable jamais vu à la télévision : Mask Singer débarque sur TF1 pour un show qui s’annonce d’ores et déjà exceptionnel. Camille Combal aux commandes et quatre enquêteurs de choc pour démasquer les 12 célébrités masquées : Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry. Pour les aider dans leur mission, de drôles d’indices ont été semés dans le portrait de la célébrité qui s’apprête à performer sur scène. Après leur passage,les enquêteurs questionnent la célébrité qui vient de chanter pour tenter de deviner son identité ! La voix de la personnalité n’est pas modifiée lorsqu’elle chante mais elle l’est quand elle répond aux questions des enquêteurs, pour ne pas la reconnaître !

A l’issue de leurs prestations, elles sont trois célébrités à se retrouver en ballotage : Lion, Cupcake et Ecureuil. En première partie de soirée, Abeille a chanté “I’m so excited” de The Pointer Sisters en duel face à Lion et sa performance sur “Sapés comme jamais” de Maître Gims. Lion est la célébrité à avoir le moins convaincu les enquêteurs et le public et se retrouve donc en ballotage. Pour continuer l’aventure, il chante “Everybody needs somebody to love” de The Blues Brothers.

Cupcake a interprété “Quelqu’un m’a dit” de Carla Bruni en duel face à Dino et sa performance sur “Cette année-là” de Claude François. Cupcake est la célébrité à avoir le moins convaincu les enquêteurs et le public et se retrouve donc en ballottage. Pour continuer l’aventure, il chante “Quelqu’un m’a dit” de Carla Bruni.

Enfin pour le dernier duel de la soirée, Paon chantait “I’m still standing” d’Elton John face à Écureuil et sa prestation sur “Djadja” d’Aya Nakamura. Ecureuil est la célébrité à avoir le moins convaincu les enquêteurs et le public et se retrouve donc en ballotage. Pour continuer l’aventure, il chante “Bad romance” de Lady Gaga.

Qui de Lion, Cupcake ou Écureuil a finalement su convaincre les enquêteurs et le public présent sur le plateau ? Malheureusement pour Écureuil, l’aventure Mask Singer s’arrête ici. Il est temps pour lui de révéler au monde son vrai visage… Qui se cache derrière le masque de Écureuil ? La réponse est …. SHEILA ! L’aviez-vous reconnu ?

Les autres célébrités encore en lice gardent leurs identités secrètes et reviennent chanter la semaine prochaine. Alors à vendredi prochain, même heure sur TF1, pour reprendre l’enquête de plus belle ! A votre avis, quelles célébrités se cachent derrière les masques ?

