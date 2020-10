RÉVÉLATION - Qui est Bouche de Mask Singer ?

Dans "Mask Singer" ce samedi 17 octobre sur TF1, découvrez qui se cache derrière Bouche.

Loup a été le premier démasqué de la soirée. Kev Adams, Alessandra Sublet, Anggun et Jarry avaient reconnu presqu'immédiatement la voix de Laure Manaudou et ils ne s'étaient pas trompés. C'est bien la triple championne olympique de natation qui se cachait derrière le masque de Loup. Après cette première révélation, ce sont Bouche, Hibou et Pieuvre qui se sont retrouvés en ballotage. Bouche avait pourtant séduit les enquêteurs par son costume glamour et sa prestation sur "Fuck you" de Lilly Allen. Mais c'est elle à qui on a longtemps reproché "d'avoir une trop grande bouche", qui a dû lever le voile sur son identité mystère ce soir.

Lors de son portrait indices, nous avons découvert que Bouche n'avait pas sa langue dans sa poche. "J’assume à peu près tout, je ne suis pas du genre girouette," confie celle qui n'aurait pas rêvé meilleur costume. "J’en ai enfilé des costumes différents : certains me cachaient complètement, d’autres pas du tout. Je n’ai jamais eu froid aux yeux," révèle Bouche. Les pronostics des enquêteurs : Julie Ferrier, Axelle Lafont et Valérie Lemercier. L'heure de la révélation a sonné... Il s'agit de l'actrice française Frédérique Bel !