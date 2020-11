Révélation - Qui est Dragon de Mask Singer ?

Dans "Mask Singer", la finale, ce samedi 28 novembre sur TF1, c'est Dragon qui a terminé sur la troisième marche du podium. Découvrez quelle célébrité se cache derrière le masque.

Ce soir, c’est la grande finale de Mask Singer, saison 2. Ils sont encore trois à pouvoir prétendre à la victoire ! Plus que jamais, Manchot, Dragon et Robot vont donner le meilleur d’eux-mêmes. Depuis ses débuts, Dragon, en plus de chahuter avec Camille, a touché les enquêteurs avec de magnifiques performances. La semaine dernière, il avait surpris les enquêteurs en reprenant le tube d'Edwin Hawkins, « Oh Happy Day ». Pour cette soirée de finale, Dragon chante en duo avec Cupcake « J'ai demandé à la lune » d'Indochine, avant de chanter en solo « Stach Stach » de Bratisla Boys.

INDICES

Nous avons découvert à travers ses différents magnétos indices que Dragon a été deux fois champion de France, qu'il s'est déjà essayé à la présentation, qu'il a déjà remis des prix sur la Croisette, qu'il était le voisin de Louis XIV et qu'il a fait ses débuts en duo. Ce soir encore, nous avons appris que Dragon, malgré le succès, a toujours "les mêmes potes". "J'ai déjà eu la chance de chanter sur scène et à la télévision," nous-a-t-il avoué.

REVELATION

Depuis le début de la saison, dix personnalités ont été démasquées : Laure Manaudou, Frédérique bel, Igor et Grichka Bogdanoff, Itziar Ituño, Valérie Damidot, Dave, Djibril Cissé, Liane Foly, Basil Boli et Karine Ferri. Fin du suspense pour Dragon qui termine à la troisième marche du podium. Il est temps pour lui de se démasquer ! Jusqu'au bout Dragon aura semé le trouble dans l'esprit de nos enquêteurs. Alors, qui se cache derrière le masque ? C’est l’heure de la révélation. Dragon est Issa Doumbia, comédien, humoriste et animateur.