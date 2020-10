RÉVÉLATION - Qui est Loup de Mask Singer ?

Dans "Mask Singer" ce samedi 17 octobre sur TF1, découvrez qui se cache derrière Loup.

Le premier face à face de la soirée opposait Squelette à Loup. Malgré une belle performance sur « Oui ou Non » d’Angèle, Loup n’a pas convaincu. Tout comme Requin et Dragon qui se sont retrouvés en ballotage à ses côtés. Les enquêteurs et le public ont dû trancher. C’est Loup qui est le premier de la saison à se démasquer.

Lors de son portrait indices, nous avons découvert que Loup aime porter casquette, bonnet ou casquette. “Je suis quelqu’un qui a toujours tracé en solo,” confie Loup. “Partout où je passe, on s’en souvient. Avec mon physique, on sait qu’il ne faut pas trop me chercher - même si c’est lui qui m’a rendu(e) célèbre”. Les enquêteurs sont unanimes. Pour eux, il ne fait aucun doute qu’il s’agit de Laure Manaudou. Ont-ils raison ? C’est l’heure de la révélation.

Kev Adams, Alessandra Sublet, Anggun et Jarry ont vu juste. Il s’agit de la triple championne olympique de natation. Laure Manaudou, véritable légende du sport, est la première célébrité démasquée de cette saison de Mask Singer.