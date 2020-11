Révélation - Qui est Manchot, grand gagnant de Mask Singer ?

Dans "Mask Singer" ce samedi 28 novembre sur TF1, c'est Manchot qui a sacré grand vainqueur. Découvrez quelle célébrité se cache derrière le masque.

Ce soir, c’est la grande finale de Mask Singer, saison 2. Ils sont encore trois à pouvoir prétendre à la victoire ! Plus que jamais, Manchot, Dragon et Robot vont donner le meilleur d’eux-mêmes. Depuis le début de l’aventure, Manchot n’a cessé d’impressionner les enquêteurs avec des performances de haute voltige. La semaine dernière, il a même réussi à faire pleurer Alessandra Sublet et Jarry en reprenant le tube de Daniel Balavoine, « Tous les cris les SOS ». Pour cette soirée de finale, Manchot a ouvert le bal avec Panda sur « Shallow » de Lady Gaga et Bradley Cooper avant de chanter en solo « Shake it off » de Taylor Swift.

INDICES

Nous avons découvert à travers ses différents magnétos indices que Manchot a été pris sous les ailes de monstres sacrés, qu'il a fait un duo avec une star internationale, qu'il a sa plaque à Los Angeles et qu'il passait souvent à la télé dans sa jeunesse. Ce soir encore, nous avons appris que Manchot a été une graine de star dès l'âge de 9 ans. "J'ai galéré pour y arriver et la persévérance a payé," confie Manchot qui "a suivi les pas d'une grande dame".

REVELATION

Depuis le début de la saison, dix personnalités ont été démasquées : Laure Manaudou, Frédérique bel, Igor et Grichka Bogdanoff, Itziar Ituño, Valérie Damidot, Dave, Djibril Cissé, Liane Foly, Basil Boli et Karine Ferri. Dragon, Manchot et Robot sont parvenus à se hisser jusqu’en finale. A l'issue d'un prime riche en émotions et en surprises, c'est Manchot qui a été sacré grand gagnant de cette saison 2 de Mask Singer. Après six semaines de compétition, il est temps de savoir qui se cache derrière cette voix incroyable. Est-ce qu'il s'agit de Larusso comme le pensent les enquêteurs ? Fin du suspense pour Manchot. Il est temps pour lui de se démasquer ! Manchot est Larusso. La grande gagnante de Mask Singer est l'interprète du tube incontournable "Tu m'oublieras", chanson iconique des années 90. BRAVO LARUSSO !