RÉVÉLATION - Qui est Pieuvre de Mask Singer ?

Dans "Mask Singer" ce samedi 7 novembre sur TF1, découvrez qui se cache derrière Pieuvre.

Pour cette quatrième soirée de Mask Singer, la compétition s'accélère. En jeu ? Une place pour la demi-finale ! Après Frédérique Bel, Laure Manaudou, Itziar Ituno, les Frères Bogdanoff, Dave et Marie-Anne Chazel, quelles célébrités seront démasquées ce soir ?

Malgré de belles prestations depuis le début de la saison, c'est Pieuvre qui s'est inclinée face à Requin et Dragon. Ce soir, les enquêteurs vont enfin découvrir qui se cache derrière le masque ! La Pieuvre est sans doute le personnage où les enquêteurs ont fait le plus de propositions : Michelle Bernier, Anne Roumanoff, Marie-Anne Chazel, Isabelle Mergault ou encore Michelle Laroque. Kev Adams a eu un "flash". Selon lui, il pourrait s'agir de Liane Foly. Pour les aider une dernière fois dans l'enquête, Corbeau dévoile un ultime indice : "La Pieuvre monte sur scène depuis plus de 30 ans".

Il est temps pour Pieuvre de faire tomber le masque... Kev Adams avait raison. Le costume de la Pieuvre cachait donc Liane Foly, chanteuse, humoriste et imitatrice française ! Liane Foly a vendu des millions de disques et détient plus d'une dizaine d'albums à son actif. Avec plus de 30 ans de carrière, elle est l'une des personnalités préférées des français. "Si j'avais vraiment chanté avec ma voix, vous m'auriez tout de suite reconnue," avoue Liane Foly.