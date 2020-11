Révélation - Qui est Robot, finaliste de Mask Singer ?

Dans "Mask Singer", la finale, ce samedi 28 novembre sur TF1, c'est Robot qui arrive en deuxième position du classement. Découvrez quelle célébrité se cache derrière le masque.

Ce soir, c’est la grande finale de Mask Singer, saison 2. Ils sont encore trois à pouvoir prétendre à la victoire ! Plus que jamais, Manchot, Dragon et Robot vont donner le meilleur d’eux-mêmes. Depuis le début de l’aventure, Robot émerveille les enquêteurs avec des performances touchantes et puissantes. La semaine dernière, il a littéralement mis le feu au plateau en reprenant le tube de Gloria Gaynor, « I will survive ». Pour cette soirée de finale, Robot chante en duo avec Lion sur « Aline » de Christophe avant de chanter en solo « Avec le temps » de Jacques Brel.

INDICES

Nous avons découvert à travers ses différents magnétos indices que Robot est chanteur professionnel, qu'il a déjà chanté costumé, qu'il a fréquenté Pascal Obispo et Lara Fabian et qu'il est souvent reconnu dans la rue. Ce soir encore, nous avons appris que Robot écrit des chansons aussi. "Je crois que c'est quelqu'un d'aussi talentueux que généreux," confie Kev Adams.

REVELATION

Depuis le début de la saison, dix personnalités ont été démasquées : Laure Manaudou, Frédérique bel, Igor et Grichka Bogdanoff, Itziar Ituño, Valérie Damidot, Dave, Djibril Cissé, Liane Foly, Basil Boli et Karine Ferri. Robot lui, s'est hissé jusqu'en finale mais a dû s'incliner face à Manchot. Il est temps pour lui de se démasquer ! Les enquêteurs sont unanimes. Selon eux, il s'agit de Daniel Lévi. C’est l’heure de la révélation. Robot est Daniel Lévi, chanteur, compositeur et interprète. Ce chanteur a marqué les esprits en incarnant avec succès, Moïse dans la célèbre comédie musicale "Les dix commandements". 40 ans de carrière et de nombreuses récompenses. BRAVO DANIEL LEVI !