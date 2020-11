RÉVÉLATION - Qui est Araignée dans Mask Singer ?

Dans "Mask Singer" ce samedi 21 novembre sur TF1, c'est Araignée qui a été éliminée. Découvrez quelle célébrité se cache derrière le masque.

Au départ, ils étaient 12. 7 d’entre eux ont déjà été démasquées ! La comédienne Frédérique Bel, la triple championne olympique Laure Manaudou, la chanteuse et comédienne espagnole Itziar Ituno alias Lisbonne dans La Casa de Papel ainsi que les célèbres frères Bogdanoff, scientifiques et animateurs télé. La chanteuse et humoriste Liane Foly, l’animatrice Valérie Damidot, le footballeur Djibril Cissé et le chanteur hollandais le plus célèbre de France, Dave.

Pour cette soirée de demi-finale, cinq personnages étaient encore en course. Après avoir ouvert le bal en chantant tous ensemble “Allez reste” de Vianney feat Boulevard des Airs, ils ont tour à tour performé pour décrocher leur ticket pour la finale. Qui du Robot, Araignée, Dragon, Manchot ou Requin n’a pas suffisamment convaincu ce soir ? Qui va devoir se démasquer aux portes de la finale ?

Requin est le premier personnage de la soirée à se démasquer. Les téléspectateurs ont découvert Basile Boli, célèbre footballeur, vainqueur de la Champions League en 1993. Si l’Araignée n’a cessé de surprendre Alessandra Sublet, Kev Adams, Jarry et Anggun depuis le début de l’aventure Mask Singer, elle est la deuxième éliminée de la soirée. Il est temps pour elle de lever le mystère sur son identité.

Les derniers pronostics des enquêteurs ? Tatiana Silva et Karine Ferri. Ont-ils vu juste ? C’est l’heure de la révélation. Araignée est… Karine Ferri, la célèbre animatrice radio et télévision, elle a présenté un nombre incalculable d’émissions, de The Voice à Danse avec les stars. Retrouvez les secrets de la préparation de Karine Ferri dans “Mask Singer, l’enquête continue”.