RÉVÉLATION - Qui sont les Perroquets de Mask Singer ?

Dans "Mask Singer" ce samedi 24 octobre sur TF1, découvrez qui se cache derrière les Perroquets.

Ce soir, ce sont les Perroquets qui ont dû se démasquer ! Lors de leur portrait indices, nous avons découvert que leurs têtes ont été montrées partout. "Au début, on était rarement l’un sans l’autre mais on ne saura jamais si ça aurait aussi bien marché l’un sans l’autre," nous ont-ils confié. Les Perroquets avouent aussi "des inconscients nous ont confié des émissions" et "nous avons sorti quelques chansons à texte, et vous les connaissez toutes".

Les Perroquets ont donné du fil à retordre à Kev Adams, Alessandra Sublet, Anggun et Jarry. Les derniers pronostics des enquêteurs ? Chevalier et Laspalès, Les chevaliers du fiel et Les frères Bogdanoff. Ont-ils raison ? Ont-ils tort ? C'est l'heure de la révélation... Il s'agit d'Igor et Grichka Bogdanoff. Les frères jumeaux français sont connus pour être animateurs, producteurs de télévision et essayistes, s'étant illustrés, depuis les années 1970, dans les domaines de la vulgarisation scientifique, de la cosmologie et de la science-fiction. Seul Kev Adams avait vu juste ! Et vous, aviez-vous démasqué les Perroquets ?