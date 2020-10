Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry déjà prêts pour la grande enquête

Nos 4 enquêteurs de choc Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams sont de retour pour la nouvelle saison de "Mask Singer" ! Au programme : 12 nouvelles célébrités en compétition sont masquées sous des costumes spectaculaires (Perroquets, Squelette, Bouche, Araignée, Dragon, Robot…) et leur l’identité est dissimulée aux autres concurrents, à l'animateur, aux enquêteurs et au public. Saurez-vous deviner quelles célébrités se cachent derrière les masques ? A vous de jouer ! - Mask Singer, Samedi 17 octobre à 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.