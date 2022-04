Mask Singer - L'enquêteur GORILLE chante "Banana Split" de Lio

Pour le quatrième prime, un enquêteur mystère vient en aide aux enquêteurs. Tout comme les stars sous les costumes, ils vont tenter de découvrir qui est dissimulé sous le masque de GORILLE. Pour sa prestation, GORILLE va interpréter "Banana Split" de Lio. Grâce aux indices et à sa prestation, Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams, trouveront-ils qui se cache sous le masque de l'enquêteur mystère GORILLE ? Extrait de l’émission Mask Singer du vendredi 22 avril 2022. Mask Singer tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.