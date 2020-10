EXCLU - Les enquêteurs sous le choc en découvrant la star internationale !

Samedi dernier, Bouche et Loup ont révélé leurs identités. Après Laure Manaudou et Frédérique Bel, qui seront les deux prochaines célébrités à se démasquer ? L'enquête ne fait que commencer... Dix célébrités sont toujours en course et Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry, ont bien l'intention de percer le mystère. Samedi prochain, dans Mask Singer, une invitée exceptionnelle montera sur scène pour performer. Malgré les indices, la star internationale va tout faire pour garder son identité secrète. Les enquêteurs parviendront-ils à la démasquer avant la fin de l'émission ? Sans plus attendre, découvrez les premières images de ce qu'il vous attend, la semaine prochaine ! Mask Singer tous les samedis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.