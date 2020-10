EXCLU - Qui est Araignée ? Les nouveaux indices pour l'enquête

Araignée continue de tisser sa toile dans Mask Singer ! En exclusivité sur MYTF1, découvrez les nouveaux indices d'Araignée. Anggun, Kev Adams, Jarry et Alessandra Sublet sont persuadés d'avoir découvert une ancienne Miss France. Il faut dire que l'Araignée dit adorer porter des robes de soirée et avoir fait beaucoup de couvertures... Et vous, saurez-vous deviner qui se cache derrière le masque ? C'est à vous de le découvrir ! Mask Singer, tous les samedis à 21h05 sur TF1.