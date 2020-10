EXCLU - Qui est Squelette ? Commencez l'enquête de Mask Singer !

J-4 avant le retour du phénomène Mask Singer. Au programme : 12 célébrités prêtes à tout pour dissimuler leur identité au grand public mais aussi à nos enquêteurs de choc : Anggun, Kev Adams, Jarry et Alessandra Sublet. Sans plus attendre, commencez l'enquête en famille et avec vos amis. En exclusivité sur MYTF1, découvrez les indices de Squelette. Qui se cache derrière le masque ? C'est à vous de le découvrir ! Mask Singer, Samedi 17 octobre à 21h05 sur TF1.