EXCLU - Samedi soir, un nouveau personnage vient faire le show !

Samedi soir, la compétition s’accélère. En jeu, une place en demi-finale ! Pour faire avancer l’enquête, chaque personnage chantera un titre qui sera un indice. Pourquoi ont-ils choisi cette chanson ? Ce sera aux enquêteurs Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry, de percer une nouvelle fois le mystère… Samedi soir, deux nouvelles célébrités devront se démasquer et révéler leur identité. Mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leurs surprises... Un nouveau personnage montera sur scène pour faire le show. Qui se cache derrière le masque ? Mask Singer tous les samedis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.